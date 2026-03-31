英超｜传拜仁PSG争签沙拿 埃及足总高层劝留欧洲

利物浦埃及球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在效力晏菲路九年后，确定将于今夏离队。这位周薪高达40万英镑的射手，在去年才刚续约，但新约尚余一年便将提前终止。沙拿在上周透过一段感人影片，亲自向球迷告别。随著其去向成为外界焦点，埃及国家队高层近日爆料，指欧洲两大豪门拜仁慕尼黑及巴黎圣日耳门（PSG）均已向沙拿提出邀请，并呼吁他留在欧洲发展。

拜仁PSG抛橄榄枝 埃及高层力劝留欧

沙拿目前因伤缺席国家队赛事，但其去向却成为埃及国家队训练营中的热门话题。埃及国家队总监伊巴谦哈辛（Ibrahim Hassan）向媒体透露，除了拜仁和PSG，亦有来自意大利的球会对沙拿感兴趣。

哈辛更公开表示，他个人偏向沙拿留在欧洲发展：「我个人会希望他留在欧洲。我听说过巴黎圣日耳门、拜仁慕尼黑以及意大利球会的报价。转投美职联？他会远离聚光灯。你记住他的程度，不会比我现在记住美斯更多。」

沙特豪门仍有意 经理人：去向未明

虽然哈辛劝沙拿留在欧洲，但去年沙特阿拉伯联赛球队伊蒂哈德（Al-Ittihad）曾向利物浦开出1.5亿英镑的口头报价，而该队在今年一月宾施马（Karim Benzema）离队后，仍急需一位顶级前锋。

然而，沙拿的经理人伊萨（Ramy Abbas Issa）上周却表示：「我们还不知道沙拿下赛季会在哪里踢球，这意味著没有其他人知道。」这番话，令沙拿的未来去向，依然充满悬念。

高普祝福：愿他有个「不可思议」的结局

前利物浦领队高普（Jurgen Klopp）与沙拿合作长达七年，两人联手为「红军」赢得了英超、欧联等多项重要锦标。高普上周向沙拿送上祝福，并表示：「我知道他只有在赢球和入球时才会享受。我真诚地希望在最后一个比赛日，你们所有人脸上都会带著笑容，并且高兴和感激，因为你们曾参与了我们所见证过最不可思议的职业生涯之一。」