英超｜热刺聘迪沙比掀名宿激辩 舒活：非稳妥之选 奥哈拉：球迷应面对现实

深陷护级漩涡的热刺，在解雇领队杜陀（Igor Tudor）后，积极寻找新帅「救火」。据悉，白礼顿前领队迪沙比（Roberto De Zerbi）已成为球会的头号目标，双方更已进行了多次会谈。然而，这个潜在的任命却在热刺名宿之间引发了一场激烈的辩论，舒活指迪沙比风格不合打护级战，恐有降班危机，奥哈拉则叫热刺球迷面对现实。

舒活、丹尼梅菲恐有降班风险

热刺名将兼前领队舒活（Tim Sherwood）对迪沙比的任命，表达了强烈的质疑。他认为，在球季仅剩七场的危急关头，热刺需要的是一双「稳妥的手」，而迪沙比以其大开大合的进攻风格著称，绝非「稳妥之选」。

舒活解释：「我喜欢他，我真的很喜欢他的个性。几个月前我说过，他将会是入主热刺的人选。长远来看，我会选择他而不是普捷天奴，因为他踢的是热刺球迷想看的风格，但不是现在。现在不需要这种风格，他们现在需要的是稳妥。这远非稳妥之选。他的球队可以很开放，在某些比赛中会被痛击，在现在到球季结束之间，你不能被痛击。」

另一位热刺名宿丹尼梅菲（Danny Murphy）亦表达了类似的忧虑。他赞扬迪沙比在白礼顿的工作，但亦指出，若他在热刺试图复制其在白礼顿的战术，球队可能会因此降班。他说：「如果你告诉我在接下来的七场比赛中，我会选择戴治（Sean Dyche）还是迪沙比，我会说戴治。」

奥哈拉力撑：球迷应停止抱怨

然而，并非所有名宿都对迪沙比持怀疑态度。前热刺中场奥哈拉（Jamie O'Hara）则力排众议，对迪沙比的任命表示全力支持，并敦促热刺球迷面对现实：「我对那些不想要他的热刺球迷，感到有点恼火和失望。我们活在什么星球上？他是一位顶级的英超领队，他踢著精彩的足球。我们不是在谈论哈利烈纳（Harry Redknapp）。我们得到的是一位顶级领队。」

他续说：「我不理解那种认为我们对迪沙比来说太好的说法，这太疯狂了。」他认为，热刺球迷应该停止对这个任命的抱怨。

戴伦宾特：格连活特事件成隐忧

另一位名宿戴伦宾特（Darren Bent）则从另一角度，提出了他的担忧。他指出，迪沙比在马赛期间，在重建格连活特（Mason Greenwood）的声誉方面所扮演的角色，可能会成为一个潜在的争议点。