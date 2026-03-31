友谊赛｜乌达夫绝杀 德国2：1力克加纳迎7连胜

2026世界杯进入倒数阶段，德国国家队继续展现出强大的争冠气势。周一晚于史特加MHP竞技场举行的国际友谊赛中，德国队凭夏维斯（Kai Havertz）及效力史特加的前锋丹尼斯乌达夫（Deniz Undav）的入球，以2：1击败加纳，将各项赛事连胜纪录延长至第7场。

丹尼斯乌达夫为德国奠定胜局。美联社

夏维斯为德国先开纪录。美联社

德国主帅拿高士文。美联社

夏维斯12码先开纪录

主场作战的德国队开局即狂攻，夏维斯与域斯（Florian Wirtz）频频策动攻势，但禾达美特（Nick Woltemade）多次错失良机。上半场尾段，德国队的围攻终获回报，安祖路史迪拿（Angelo Stiller）的射门击中加纳后卫手臂，经VAR介入后获判12码，由夏维斯操刀一蹴而就，助「日耳曼军团」领先1：0。

下半场领队拿高士文（Julian Nagelsmann）调入史特加前锋乌达夫，引发史特加全场球迷欢呼。然而，加纳在比赛后段发动反击，由法达胡（Abdul Fatawu）接应横传追成1：1。就在和局已定之际，第88分钟，入替的利莱辛尼（Leroy Sané）接应哥列斯卡（Leon Christoph Goretzka）传中头槌二传，最终乌达夫于后柱接应射入绝杀球，助德国以2：1险胜，将他们国际赛连胜纪录延续至7场。