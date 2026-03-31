英超｜75%球迷反对 VAR 9成受访者斥损害入球庆祝快感

英超视像裁判（VAR）自推行以来争议不断，足球球迷协会（FSA）最新公布的一项调查结果显示，高达75%的英超球会球迷反对继续使用VAR。这项针对本球季20支顶级联赛球队、访问近8000名球迷的调查指出，技术的引入非但没有提升观赛体验，反而严重削弱了足球运动原始的激情与流畅度。

调查数据反映出球迷对VAR的极度不满：91%的受访者认为VAR损害了入球后自发性庆祝的快感；有90%的人不同意VAR改善了球场内的现场体验。此外，即便是在电视机前的观众也难逃其害，94%的受访者表示VAR让观看比赛变得不再愉快。FSA英超网络经理Concannon直言：「足球的美妙在于那一瞬间的爆发，但VAR却让大家在庆祝时都要先看裁判脸色，这夺走了足球应有的意义。」

逾75%英超球迷反对VAR。美联社

球迷认为VAR破坏了庆祝入球的快感。美联社

英超球证每周都成为球迷讨论焦点。美联社

93%支持门线技术

尽管英超官方强调VAR旨在确保判决准确，但调查显示72%的球迷并不认为裁判的执法因此变得更精准，74%的人则抱怨判决过程缺乏透明度。有趣的是，球迷并非盲目排斥科技，高达93%的人支持门线技术（Goal-line Technology），主因是其判决即时且非黑即白，不像 VAR 往往因「体毛越位」而引发无休止的争论。

面对强大民意，英超官方回应指其内部研究显示多数球迷仍支持保留VAR，但承认需要改善使用方式。然而，随著数据显示本季裁判及VAR错误有上升趋势，加上今夏世界杯将进一步扩大VAR权力（如检查角球及次黄牌），球迷与赛会之间的矛盾恐将进一步激化。