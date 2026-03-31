英格兰多名主力退队　杜曹：不感愤怒但遗憾

英格兰代表队主帅杜曹（Thomas Tuchel）在周二友赛日本前夕表示，虽然阵中多名主力因伤退队，但他对此并不感到愤怒。这是英军在5月30日公布世界杯决赛周大军名单前的最后一次集训，球员的健康状况显然成为教练团的首要考量。

自上周五1：1战平乌拉圭后，英军阵容遭遇重创，包括马杜基（Noni Madueke）、迪格兰赖斯（Declan Rice）、布卡约沙卡（Bukayo Saka）、史东斯（John Stones）及阿当禾顿（Adam Wharton）等多名核心球员悉数因伤退出。杜曹坦言：「我感到遗憾，但并非对球员不满，而是遗憾未能让所有人以最健康、最完美的精神状态聚首。」

杜曹对阵中多名球队退队感到「遗憾」。美联社

马杜基于对乌拉圭的友赛中伤出。美联社

迪格兰赖斯提早退队返回球会。美联社

赛程密集体力透支 杜曹：球员渴望归队

面对季尾关键时刻，杜曹对球员的处境表示体谅：「这是3月底的现实情况，许多球员仍要在欧洲赛及各项杯赛双线作战。阵中有些球员本季的上阵时间已超越上季全季，体能确实令人担忧。」尽管如此，杜曹强调队内气氛良好，不少伤兵甚至选择留在集训营接受治疗而非立即回归球会，足以证明球员们渴望为国效力的热诚。

英格兰将于6月出征美国、加拿大及墨西哥合办的世界杯，决赛周前将与新西兰及哥斯达黎加进行热身。三狮军团的世界杯征程将于6月17日展开，届时首战将对阵克罗地亚，随后分别与加纳及巴拿马交锋。