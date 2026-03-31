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英超｜迪沙比传即入主热刺救火 拥护格连活特纪录引球迷抗议

足球世界
更新时间：04:57 2026-03-31 HKT
发布时间：04:57 2026-03-31 HKT

热刺帅位剧情峰回路转！据消息指，热刺正与前白礼顿主帅迪沙比深入谈判。这名46岁的意大利教头原本倾向季后才走马上任，但由于热刺以全英超最高薪领队合约利诱，现已同意即时接手这支陷入泥沼的北伦敦球队，双方有望达成一份长期合约。

热刺目前在英超处境极其险峻，2026年至今联赛一胜难求，排名已跌至第17位，仅领先降班区1分。原本接替帅位的看守领队杜陀上任仅44天，便在上周日以0：3惨负诺定咸森林后黯然离场。虽然会方因杜陀父亲早前离世而给予数日缓冲期，但最终仍决定与其分道扬镳，由行政总裁Vinai Venkatesham及体育总监Johan Lange全力物色继任人。

热刺在2026年于联赛未尝一胜。美联社
热刺在2026年于联赛未尝一胜。美联社
杜陀在热刺败给诺定咸森林后被辞退。美联社
杜陀在热刺败给诺定咸森林后被辞退。美联社
据报迪沙比回心转意，提早上任、立即成为热刺主帅。法新社
据报迪沙比回心转意，提早上任、立即成为热刺主帅。法新社

46岁的迪沙比被誉为当今球坛最具创新力的「战术大师」之一。他早年在意甲萨斯索罗打响名堂，以大胆的后场组织与极高控球率著称。2022年接手白礼顿后，他将球队历史性带入欧战，其「迪沙比流」引诱对方逼抢再快速反击的打法，曾获哥迪奥拿高度评价。然而，他在今年2月离开法甲马赛后一直赋闲，热刺高层看中的正是他重塑球队风格及立竿见影的执教能力，更决定以全英最高薪领队的薪酬，希望他能即时上任。据外媒报道，现时迪沙比已倾向改变主意，决定提早成为热刺主帅，带领球队走出护级深渊。

曾力撑格连活特 球迷组织发起抵制

然而，迪沙比的入主却遭到不少热刺球迷团体强烈反对。争议源于迪沙比执教马赛期间，曾高调签下涉及企图强奸及袭击指控（后获撤销）的前曼联前锋格连活特。当时迪沙比公开称赞格连活特是「好孩子」，并指其已为过去付出「沉重代价」。

热刺官方LGBTQ+球迷组织「Proud Lilywhites」发表声明，直指迪沙比的立场令人担忧：「当一个身处领导位置的人公开为格连活特辩护，并试图淡化事件严重性时，这传递了极其负面的讯号。」

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