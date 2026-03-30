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前港队主帅韦斯活「爱回家」被炒后重返印度球坛

足球世界
更新时间：18:00 2026-03-30 HKT
发布时间：18:00 2026-03-30 HKT

前港队主教练韦斯活，上年11月于亚杯外不敌印度后与港队「分手」，近期终于找到新东家，时隔10年后再次重返执教生涯唯一捧杯的印度球坛。印超球队喀拉拉爆破手上周五于社交媒体宣布，韦斯活将执教该队，直至本赛季结束。

英籍教头韦斯活2024年8月接手港队，上年11月与港队「分手」，沉寂了一段时间后，印超球队喀拉拉爆破手上周五于社交媒体宣布，韦斯活将执教该队，直至本赛季结束。这位英籍教头其后在球队社交媒体上表示：「我想为球员设定明确的目标、方向和基本原则。我们必须全力以赴，就这么简单。」

韦斯活在港队执教15个月，领军20场录得10胜4和6负，表面胜率达五成，但关键战役经常失手。亚洲杯外围赛港队主场不敌新加坡，间接令球队无缘决赛周，其临场调动迟缓、赛后屡次发表争议言论，更被冠以「抢口教练」称号。

此子曾在印度风光一时，2013年他出任班加罗尔FC创队主帅，首季即夺印度甲级足球联赛冠军，成为印甲史上最年轻冠军教练，执教球队三季两度称霸联赛，更1次捧起印度联合会杯。然而，2016年转战马超槟城FC后开局不顺，仅三个月便被炒，仕途每况愈下，之后短暂回到印度后，再转战阿富汗，不过再无亮眼表现。如今韦斯活重返发迹地，希望再创当年奇迹。

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