英超｜热刺名宿迪科尔踏上执教路 执掌业余球队禾京

前英格兰及热刺著名射手迪科尔（Jermain Defoe），正式踏出其执教生涯的第一步！这位43岁的足球名宿，近日获英格兰第五级联赛（National League）球队禾京（Woking FC）委任为新任领队，展开其全新的足球篇章。

退役后首份全职领队工作

迪科尔自2022年结束球员生涯后，便一直将目标锁定在成为一名领队。尽管他的执教经验有限，但在退役后，他先于2022年8月重返母会热刺，担任青年学院教练。此前，他亦曾在2021年球员时期，短暂担任格拉斯哥流浪的看守领队，并协助谢拉特（Steven Gerrard）的教练团队。

在去年7月离开热刺U18教练职位，专注于其领队生涯后，迪科尔终于获得了首份执教成年队的全职工作，获禾京聘请为主帅。

禾京深陷中下游 迪科尔临危受命

禾京目前在英格兰第五级联赛中排名第11位，争夺升班附加赛的希望渺茫。球队在前任领队亚德利（Neal Ardley）及助理领队西蒙巴斯（Simon Bassey）于本月初被解雇后，正处于重整阶段。迪科尔的加盟，无疑为这支业余球队注入了一剂强心针。迪科尔对于能够执掌禾京感到非常兴奋：「禾京是一支历史悠久、潜力巨大的球会，我很高兴能参与这个令人兴奋的项目。我已经急不及待要开始了。」

禾京主席托德庄臣（Todd Johnson）亦对迪科尔的加盟充满信心：「迪科尔作为球员的成就无庸置疑，但在此过程中，最让我们印象深刻的是他对比赛的看法，他推动标准的方式，以及他对领导力和球员发展的态度。我们对球会的发展有清晰的计划，相信迪科尔是合适的人选，可以在现有的坚实基础上，带领我们迈向下一阶段的旅程。」

巴斯维尔任助手

迪科尔亦找来了昔日英格兰及新特兰名将巴斯维尔（Paul Bracewell）担任其助理领队，协助他管理球队。迪科尔执教禾京的首场比赛，将于周二主场迎战艾尔特林查姆。这位昔日驰骋英超赛场的射手，能否将其丰富的比赛经验转化为执教成功，带领禾京走出低谷，值得期待。

