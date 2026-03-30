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英超│高普重返晏菲路球场 执教元老赛展示招牌挥拳庆祝动作 一待遇胜过现任主帅史洛特

足球世界
更新时间：13:28 2026-03-30 HKT
发布时间：13:28 2026-03-30 HKT

前利物浦领队高普周六重返晏菲路球场，在一场元老赛中执教，带领利物浦传奇队2:2赛和他的另一支旧主多蒙特传奇队队。这名在离年离开红军后首次返回晏菲路领军的德国籍教头，赛后向全场逾6万名球迷重现其招牌性的挥拳庆祝动作。有趣的是全场利物浦球迷一直留守至完场都未离开，有别今届正式比赛中众多红军迷经常于未完场已离场，大家明显重视高普多过史洛特。

高普重返利物浦后备席

高普两支教过的球队利物浦和多蒙特，周六在晏菲路球场碰头，上演元老赛对决。前者率领的红军传奇队凭堤亚高艾简达拿和史比宁各入一球曾2球领先，但蜂军元老队有穆罕默德施丹和真高拿建功，双方赛和2:2。今场比赛吸引到60482名球迷到场观战，晏菲路球场全场爆满，两年来首度重返红军教练席的高普感谢道：「我一直热爱这里。回到晏菲路，一切都没变。我真的很享受这里每一秒钟，今次利物浦和多蒙特的球员，80%是我曾经带过的，真的是一次很特别的经历，大家都踢得很出色。」

球迷鸣笛后仍留守 史洛特无此待遇

而高普在完场后，还走到看台边向球迷致意，并重演其招牌式的挥拳庆祝动作，全场球迷立即热烈欢呼。值得一提，利物浦今季成绩未如理想，多场赛事球迷于比赛未结束前已提早离场，但逾6万名红军迷今仗在鸣笛后仍然留下来，向高普致敬，这待遇完胜现任教头史洛特。

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