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国际赛│法国3:1哥伦比亚 近9次对南美队赢8次 迪甘斯谈收获：领教南美式防守﹗

足球世界
更新时间：12:37 2026-03-30 HKT
发布时间：12:37 2026-03-30 HKT

周日友赛，法国在美国中立场以3:1击败哥伦比亚，连同上仗赢巴西，近9次面对南美洲球队赢出8次，为今夏的美加墨世界杯做好准备。而该队教练迪甘斯指这两场高质量的友赛对练兵大有收获，同时他亦指领教到南美式的粗野防守，矢言锋将米高奥利斯面对敌军一次飞铲时，幸好跳起避过，否则已经断脚。

法国近9次对南美队录8胜1和

法国队于美国马利兰州对战哥伦比亚，凭锋将迪斯亚杜伊梅开二度，加上前锋马古斯杜林的入球，轻松赢3:1，将各赛事连胜走势增至4场。连同上轮友赛赢巴西，高卢雄鸡各赛事近9次对南美洲球队于法定时间收录8胜1和的佳绩，唯一未能取胜就是2022世界杯决赛，90分钟与阿根廷赛和2:2，加时就和3:3，互射12码输2:4。

迪甘斯领教到南美粗野防守

该队为世界杯有机会对南美洲球队而做好准备，迪甘斯指从练兵角度来说大有收获：「我们进行了两场高质量比赛的演练，对球员们核说很有好处。球员们都渴望胜利，充满激情，就算和实力较弱的对手踢友赛，都获益良好。」而迪帅还指领教到南美式的粗罚防守，「这场比赛太激烈了，大家都很清楚，南美球队就是这样，在友赛都会踢得有点过份，而且不是经常会受罚。」

米高奥利斯差点被铲断脚

迪甘斯更指翼锋米高奥利斯在一次进攻时被对手飞铲，如非跳水已经重伤：「幸好他当时有跳起来，否则已经断脚了。我向助理球证说这不是美式足球比赛，就算是美式足球都不允许这样飞铲。」

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