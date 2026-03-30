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英超│卡斯米路接近加盟国际迈亚密首与美斯合作 弃与C朗重聚拒投艾纳斯

足球世界
更新时间：11:25 2026-03-30 HKT
发布时间：11:25 2026-03-30 HKT

西班牙媒体《阿斯报》周日报导，曼联中场卡斯米路倾向加盟美职国际迈亚密，作为生涯下一站，并首与阿根廷超级巨星美斯合作。此子放弃与旧队友C朗拿度重聚的机会，皆因他更优先考虑职业发展路向和平衡家庭生活，觉得到美国发展比沙特阿拉伯好，所以婉拒艾纳斯的邀请。

国际迈亚密、艾纳斯2拣1

卡斯米路于一月确认今夏约满后离开曼联，近日再次重申不会改变决定，离队已成不可改变的事实。而这名34岁巴西中场收到来自世界各地的聘约，最吸引是来自美职国际迈亚密，以及沙特豪门艾纳斯的邀请，分别与当今球坛绝对双骄美斯或C朗拿度合作。

卡斯米路著重家人生活想到美国发展

《阿斯报》指卡斯米路将在日内做出决定，球员本人和其家人商量过后，更倾向在世界杯后前往美国发展，作为职业生涯下一站。知情人士透露，艾纳斯给予的待遇更高，还可与前皇家马德里和红魔队友C朗再合作，但卡斯米路更看重职业生涯规划，以及平衡家庭生活，认为到佛罗里达较沙特更好，所以选择国际迈亚密，首度与当年在西甲国家打吡多次打对台的美斯做队友。

弃与C朗第3度做队友

据悉卡斯米路近期已在迈亚密置业，释出愿到美职发展的信号。而国际迈亚密一直寻找布斯基斯的接班人，球会上下一致认为卡斯米路是理想的人选。

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