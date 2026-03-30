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西甲｜利云度夫斯基合约届满在即 巴塞开出续约条件：必须大幅减薪

足球世界
更新时间：06:06 2026-03-30 HKT
发布时间：06:06 2026-03-30 HKT

巴塞隆拿与波兰神锋利云度夫斯基的合作关系，来到十字路口。随著其合约将于6月30日到期，球会高层已明确表态，愿意提供为期一年的续约协议至2027年，但前提是这名老将必须接受大幅减薪，以配合球会极度脆弱的财政状况。

利云度夫斯基加盟以来上阵184场，轰入117 球。美联社
利云度夫斯基加盟以来上阵184场，轰入117 球。美联社
利云度夫斯基必须减薪，才可以留在巴塞。美联社
利云度夫斯基必须减薪，才可以留在巴塞。美联社
利云度夫斯基来季去向未定。美联社
利云度夫斯基来季去向未定。美联社

184场轰入117 球

利云度夫斯基于2022年夏天，以4500万欧元从拜仁慕尼黑加盟巴塞隆拿。他在代表球队上阵的184场赛事中，贡献了117个入球及 23次助攻，数据惊人。今季尽管战术角色略为退后，他依然在各项赛事37场比赛中射入16球。

高薪老将成首要动刀对象

意大利转会专家罗马诺指出，巴塞虽然认可利云度夫斯基的稳定发挥和强劲攻击力，但作为球队最高薪球员之一，其现有待遇在商业角度上已难以为继。球会认为，只有在球员愿意牺牲薪酬的前提下，续约才具备可行性。如果利云度夫斯基决定开启职业生涯新篇章，他绝对不愁去向。据悉，多支美职联球队、沙特联赛球会甚至欧洲其他豪门已与其经理人接触。目前这名波兰射手尚未就下季去向表态，外界正密切注视他会选择留在巴塞继续挑战欧洲顶级联赛，还是转投美职联等新兴赛场。

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