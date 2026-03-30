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英超｜碧咸盛赞卡域克重塑红魔魂 「这才是曼联应有的样子」

足球世界
更新时间：05:41 2026-03-30 HKT
发布时间：05:41 2026-03-30 HKT

卡域克接手带领曼联升上英超第3位，佳绩虽然得不到坚尼和加利尼维利的欢心，但另一曼联名宿碧咸接受《talkSPORT》访问，对卡域克的表现给予极高评价。碧咸直言卡域克在短短两个多月内展现出的冷静与优雅，为球会注入了久违的稳定性，更称目前的曼联让他感到过去10年未有的「舒服」。

卡域克带领曼联升上英超第3位。美联社
卡域克带领曼联升上英超第3位。美联社
碧咸盛赞卡域克。美联社
碧咸盛赞卡域克。美联社

卡域克接手10场英超豪取7胜

自今年1月13日接替鲁宾艾摩廉以来，44岁的卡域克在执教的75天内交出了亮丽成绩表。在其领军的10场英超赛事中，录得7胜2和1负，场均积分高达2.30分。相比之下，前帅艾摩廉在今季执教的20场联赛中，仅录得8胜7和6负，场均积分仅1.55分。数据反映卡域克的入主后拨乱反正，目前曼联排在英超第3位，有力竞争来季欧联席位。

碧咸：冷静与优雅并重

现为美职联球队国际迈亚密班主的碧咸，对这名昔日英格兰代表队队友赞不绝口：「过去几个月确实比过去10年都要轻松。卡域克拥有曼联所需的经验与冷静，他了解球会，也知道应如何排兵布阵。他在场边展现出优雅，无论是庆祝还是愤怒都恰到好处。这正是曼联球迷梦寐以求的领军人物。」碧咸强调，卡域克最出色的地方在于团结球员，让处于过渡期的球队重新凝聚斗志。

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