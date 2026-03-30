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英超｜杜陀成第4「短命」教头 热刺欲说服迪沙比马上接手

足球世界
更新时间：05:22 2026-03-30 HKT
发布时间：05:22 2026-03-30 HKT

杜陀接手热刺44日即「落镬」，是英超史上第4短命教头。热刺下一任领队成为热议，传闻已久的迪沙比再成为顶头大热，但据报后者无意在此刻立即上任。

英超史上最短命教头是艾兰戴斯，他于2023年季尾带领列斯联只是30日。第2名是普斯迪高古，其纪录于今年执教诺定咸森林时造出，他仅任教39日便被炒。第3名是于2006年短暂执教查尔顿的列斯，他只是教了40天。至于刚被热刺解雇的杜陀，成为这项尴尬排行榜的第4名，由他2月14日获任命到被炒，只是短短44日。

热刺今季英超余下7场，每场都是生死战。美联社
热刺今季英超余下7场，每场都是生死战。美联社
热刺希望迪沙比马上接手。美联社
热刺希望迪沙比马上接手。美联社
杜陀上任44日即被解雇。美联社
杜陀上任44日即被解雇。美联社

迪沙比倾向球季完结再决定

据报热刺将于未来数天公布新帅，根据《BBC》的报道指，热刺希望说服迪沙比马上接手。而迪沙比对于成为热刺下任长期领队，保持开放态度，但这名曾执教马赛和白礼顿的教头，倾向于球季完结、确定热刺是留级还是降班后，才决定是否上任。

其他人选包括戴治，但据该报道指戴治倾向签下至少18个月的合约，而非只是短期接任，领军护级。其余人选还有热刺一众旧将和前主帅，包括普捷天奴、赖恩美臣和舒活等等。热刺目前于英超排名第17位，只领先降班区1分，联赛尚余7输下，每场都是护级战的「决赛」。

热刺余下赛程：

客vs新特兰
主vs白礼顿
客vs狼队
客vs阿士东维拉
主vs列斯联
主vs车路士
主vs爱华顿

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