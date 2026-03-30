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英超｜阿仙奴国际赛周成伤兵重灾区 苏比文迪膝伤退队成第10人

足球世界
更新时间：03:49 2026-03-30 HKT
发布时间：03:49 2026-03-30 HKT

阿仙奴的国际赛赛期噩梦进一步升级。西班牙足总于周日确认苏比文迪因右膝不适，将不会参与友赛埃及一役，并已即时离开国家队集训营返回伦敦。苏比文迪是阿仙奴在今次国际赛周中，第10名因伤或身体不适而退队的一队球员。

苏比文迪退队，成为阿仙奴国际赛周第10名伤兵。美联社
苏比文迪退队，成为阿仙奴国际赛周第10名伤兵。美联社
赖斯亦于国际赛周受伤。美联社
赖斯亦于国际赛周受伤。美联社
阿迪达点兵排阵势受影响。美联社
阿迪达点兵排阵势受影响。美联社

苏比文迪即日返伦敦检查

根据西班牙足总的声明，为了保障球员健康及避免伤势恶化，医疗团队决定不冒任何风险，让苏比文迪提前结束国家队任务。阿仙奴医疗部门已接获相关报告，并将在球员抵达伦敦训练基地后，立即为其膝盖进行详细评估。

阿迪达排兵布阵现危机

苏比文迪的受伤对「兵工厂」而言是沉重打击，尤其是在球队争标的关键时刻，他维持攻守平衡的战术地位难以替代。目前阿仙奴的退队名单已达10人，包括加比尔马加希斯、威廉沙利巴、祖利安添巴、迪格兰赖斯、轩卡派尔、布卡约沙卡、杜沙特、伊比尔治伊斯和马度基。

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