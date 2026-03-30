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英超｜热刺宣布与杜陀「分手」 上任44日落镬 7场仅得1胜

足球世界
更新时间：01:17 2026-03-30 HKT
发布时间：01:17 2026-03-30 HKT

热刺昨晚宣布解雇杜陀，即日生效。杜陀是接替之前被炒的汤马士法兰克，但接手仅44日便「落镬」，战绩为1胜1和5负。

未来数天公布新帅

热刺发表解雇杜陀的声明，并表示：「有关新帅的人选，将在适当的时候公布。」《BBC》表示杜陀的继任人，将在未来数天后、当大部份球员从国家队回归后公布。目前热刺的训练日常，暂时被杜陀的助手般奴沙托（Bruno Saltor）代理。

杜陀接手44日便被解雇。美联社
杜陀接手44日便被解雇。美联社
热刺上场英超以0：3不敌诺定咸森林。美联社
热刺上场英超以0：3不敌诺定咸森林。美联社
热刺跌落第17位。美联社
热刺跌落第17位。美联社

热刺跌落第17位

杜陀是于2月14日接替被炒的汤马士法兰克，成为热刺暂代领队直至季尾。他的首要任务是带领热刺护级，但于英超领军5战取得1和4负的劣绩，球队跌至第17位，仅领先降班区1分。欧联方面，热刺于16强首回合面对马德里体育会，闹出二号门将坚士基犯错被17分钟换走的闹剧；在如此重要赛事，派出二号门将上阵的杜陀备受批评。杜陀领军7场唯一胜仗，是欧联16强次回合以3：2击败马体会，但球队两回合计仍然出局。

杜陀最后一场领军，是3月22日带领球队于主场斗诺定咸森林，在这场护级关键大战，热刺最终以0：3落败。杜陀赛后因私人理由没有出席记者会，事后球会指杜陀是因父亲去世而缺席。

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