英超｜车路士战绩差+战术不合 传高尔彭马欲返家乡或转投曼联

上季的英超最佳年轻球员、车路士核心高尔彭马（Cole Palmer）传出正考虑在今夏离开球队。据英国传媒报导，这位23岁的英格兰球星对蓝狮目前的战术体系感到失望，加上球队战绩不佳，令他萌生去意，考虑返回家乡曼彻斯特。而曼联、皇家马德里及拜仁慕尼黑，均对这位身价高达1.5亿英镑的球星虎视眈眈。

战术和锋线拍档改变难适应

据报高尔彭马对车路士战术的转变感到沮丧，认为这压缩了他在场上的发挥空间。此外，他亦非常怀念与前拍档尼古拉斯积逊（Nicolas Jackson）的合作。积逊上季的跑动和速度，与彭马的组织能力相得益彰，造就了后者单季攻入18球并贡献14次助攻的亮丽数据。然而，随著积逊被外借至拜仁慕尼黑，高尔彭马至今仍在努力适应新的锋线组合。

伤患困扰影响状态

今季高尔彭马亦受到腹股沟及脚趾伤患的困扰，状态有所下滑。而车路士的表现同样未如理想，目前在英超仅排第六位，极有可能失落来届欧联的参赛资格。球队在欧联16强被巴黎圣日耳门以总比数8:2羞辱性地淘汰，上周六英超作客更以0:3惨负爱华顿，连串的失利，无疑进一步动摇了这名英格兰国脚留队的决心。

曼联成潜在下家

《太阳报》早前曾披露，高尔彭马对在伦敦的生活感到不安，并渴望重返其家乡曼彻斯特。虽然曼联今夏的引援重点，主要放在中场及左路位置，但这位自小便支持「红魔」的球星，对加盟曼联持开放态度。

更重要的是，曼联阵中拥有高尔彭马熟悉的「自己人」。现任曼联足球总监积逊韦确斯（Jason Wilcox），正是前者在曼城青训学院冒起时的总监。韦确斯曾公开表示，相信有曼城青训毕业生，将来能够赢得金球奖。加上曼联行政总裁贝拉达（Omar Berrada）亦是前曼城高层，这层「曼城系」的关系，可能会成为「红魔」争夺高尔彭马的一大优势。

车路士视为「非卖品」

尽管有传高尔彭马意兴阑珊，但车路士内部仍视他为「非卖品」，其合约更直至2033年才到期。若曼联、皇马或拜仁等豪门在今夏真的对彭马提出收购，势必将会在转会市场上，掀起一场巨额的争夺战。