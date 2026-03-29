2026世界杯｜杜曹「大清洗」？ 英格兰友赛日本前8人离队气氛紧张

英格兰领队杜曹（Thomas Tuchel）在周五友赛仅以1:1赛和乌拉圭后，随即对其国家队阵容进行「大清洗」，在周二友赛日本前一口气将8名球员送离集训营，为即将在五月份公布的世界杯最终名单作最后准备，三狮军阵营气氛突然紧张起来。

阿仙奴成重灾区 3人伤退

在这次「裁员」中，阿仙奴成为了「重灾区」。翼锋布卡约沙卡（Bukayo Saka）及中场迪格兰赖斯（Declan Rice），均因伤患问题，在错过了对乌拉圭的比赛后，已提早返回球会接受进一步检查。另一名「兵工厂」球员马度基（Noni Madueke），亦在对乌拉圭的比赛中受伤，同样已离队。

史东斯、禾顿同告伤退

曼城中坚史东斯（John Stones）是另一位因伤退队的大牌球员，他在训练中受伤。水晶宫中场阿当华顿（Adam Wharton），则在后备上阵对乌拉圭时，加剧了其旧有伤患，同样需提早离营。

3人离队原因未明

另外，纽卡素门将兰斯达尔（Aaron Ramsdale）、AC米兰后卫汤姆利（Fikayo Tomori）及列斯联前锋卡维特利云（Dominic Calvert-Lewin）亦已离开集训营，但官方并未公布其离队原因。

在「裁员」的同时，一批在国际赛期初段获准休息的三狮军主力球员，包括效力拜仁慕尼黑的队长兼射手哈利卡尼（Harry Kane）、纽卡素前锋安东尼哥顿（Anthony Gordon）及水晶宫门将甸恩轩达臣（Dean Henderson）等，现已归队报到，备战周二对阵日本的友谊赛。这次的「大清洗」，无疑为英格兰的世界杯备战，增添了几分紧张和残酷的气氛。