利物浦｜利物浦名宿对多蒙特名宿慈善赛 高治妻子Abbey Clancy场边打气大晒恩爱
更新时间：12:03 2026-03-29 HKT
发布时间：12:03 2026-03-29 HKT
发布时间：12:03 2026-03-29 HKT
前英格兰「高佬」国脚高治（Peter Crouch），在周六出席了于利物浦晏菲路球场举行的慈善足球赛。其名模老婆Abbey Clancy亦有到场支持，在看台上为丈夫打气，大晒恩爱。结果，利物浦名宿与多蒙特名宿打成2:2和气收场。
慈善赛星光熠熠
这场由利物浦名宿队对阵多蒙特名宿队的慈善赛，吸引了不少已退役的球星参与。现年45岁的高治，代表利物浦名宿队上阵，与一众昔日战友，再次踏上晏菲路绿茵场。
在看台上，40岁的Abbey Clancy成为了另一焦点。这位与高治结婚已15年的英国名模，穿著一件啡色的仿皮草大衣，配戴著一副时尚的黑色猫眼太阳眼镜，在人群中显得格外瞩目。她与朋友一同观看比赛，并不时为丈夫的表现鼓掌，尽显「贤内助」本色。
分享情人节「惊吓」趣事
除了在球场上支持丈夫，Abbey Clancy近日亦在其与高治共同主持的播客节目《The Therapy Crouch》中，分享了一件关于两人情人节的「惊吓」趣事。
她透露，在一个情人节晚上，她本想给丈夫一个惊喜，于是穿上了一套性感的内衣，并在外面套上了一件风衣。岂料，当晚高治亦为她准备了「惊喜」，邀请了一位厨师到家中，为他们烹调浪漫晚餐。
Abbey笑说：「那是我遇过最糟糕的惊喜，我只好穿著那件风衣在家里吃完整顿晚餐。我当时紧张得一直流汗！」这段趣事，亦让外界看到了这对明星夫妇私底下风趣幽默的一面。
最Hit
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
2026-03-27 12:27 HKT
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
2026-03-28 13:00 HKT