利物浦｜利物浦名宿对多蒙特名宿慈善赛 高治妻子Abbey Clancy场边打气大晒恩爱

前英格兰「高佬」国脚高治（Peter Crouch），在周六出席了于利物浦晏菲路球场举行的慈善足球赛。其名模老婆Abbey Clancy亦有到场支持，在看台上为丈夫打气，大晒恩爱。结果，利物浦名宿与多蒙特名宿打成2:2和气收场。

慈善赛星光熠熠

这场由利物浦名宿队对阵多蒙特名宿队的慈善赛，吸引了不少已退役的球星参与。现年45岁的高治，代表利物浦名宿队上阵，与一众昔日战友，再次踏上晏菲路绿茵场。

在看台上，40岁的Abbey Clancy成为了另一焦点。这位与高治结婚已15年的英国名模，穿著一件啡色的仿皮草大衣，配戴著一副时尚的黑色猫眼太阳眼镜，在人群中显得格外瞩目。她与朋友一同观看比赛，并不时为丈夫的表现鼓掌，尽显「贤内助」本色。

分享情人节「惊吓」趣事

除了在球场上支持丈夫，Abbey Clancy近日亦在其与高治共同主持的播客节目《The Therapy Crouch》中，分享了一件关于两人情人节的「惊吓」趣事。

她透露，在一个情人节晚上，她本想给丈夫一个惊喜，于是穿上了一套性感的内衣，并在外面套上了一件风衣。岂料，当晚高治亦为她准备了「惊喜」，邀请了一位厨师到家中，为他们烹调浪漫晚餐。

Abbey笑说：「那是我遇过最糟糕的惊喜，我只好穿著那件风衣在家里吃完整顿晚餐。我当时紧张得一直流汗！」这段趣事，亦让外界看到了这对明星夫妇私底下风趣幽默的一面。