非洲国家杯｜塞内加尔拒认冠军被褫夺 友赛秘鲁前高调展示「争议奖杯」

非洲足协早前宣布褫夺塞内加尔的非洲国家杯冠军资格，改判摩洛哥夺冠。但塞内加尔职球员于周六友赛秘鲁前，在法兰西体育场公开巡游并展示该座奖杯，形同向非洲足协宣战。

塞内加尔以2：0击败秘鲁。美联社

塞内加尔球员赛前展示非洲国家杯冠军奖杯。美联社

2：0挫秘鲁

塞内加尔周六友赛，凭尼高拉斯积逊和伊斯美拿沙亚各建一功，以2：0击败秘鲁。但今仗焦点落在赛前的非洲国家杯冠军奖杯展示。两个月前的非洲杯决赛，塞内加尔在补时阶段不满球证判罚12码，集体离场抗议。虽然赛事随后复赛，门将文迪救出巴谦戴亚斯的12码，塞内加尔最终更凭柏比古耶在加时入球取胜，但赛后非洲足协上诉委员会采取前所未有的行动，以「弃权」为由改判摩洛哥以3：0取胜。

塞国足协告上体育仲裁法院

塞内加尔足协对改判极度不满，目前已正式向国际体育仲裁法院提出上诉。在判决有结果前，塞内加尔选择在巴黎的热身赛中高调展示奖杯，显然是为了在国际舆论场上维持其「合法冠军」的形象。