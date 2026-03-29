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友谊赛｜伊东纯也84分钟建功 日本作客1：0苏格兰

足球世界
更新时间：05:13 2026-03-29 HKT
发布时间：05:13 2026-03-29 HKT

苏格兰于周五的友赛主场不敌日本。主队尽管开赛初期有麦汤米尼射门中柱，但全场受制于日本队的传控，最终在84分钟被伊东纯也破门。苏格兰最终以0：1告负，延续了自2016年以来，未曾在主场赢过友谊赛的尴尬纪录。

麦汤米尼中柱失机

苏格兰今仗开局理想，效力拿玻里的麦汤米尼接应约翰麦坚传中近射，被日本门将铃木彩艳扑到后中柱弹出。随后日本逐渐掌握主动权，佐野航大及田中碧先后施射，后者起脚更中楣擦出底线。

苏格兰0：1日本。美联社
苏格兰0：1日本。美联社
日本在森保一带领下表现极其稳定。美联社
日本在森保一带领下表现极其稳定。美联社
伊东纯也是日本赢波功臣。美联社
伊东纯也是日本赢波功臣。美联社

下半场双方大轮换，苏格兰队长安德鲁罗拔臣曾有一次劲射，但再次被铃木彩艳化解。战至84分钟，日本队在左路展开连串细腻配合后渗透禁区，伊东纯也接应斜传转身起脚，皮球直飞龙门下角破网。最终苏格兰以0：1不敌日本。

日本在教练森保一带领下表现极其稳定，自2022年世界杯后40场比赛仅录得5败；日本下周二将移师温布莱挑战英格兰。苏格兰则会与科特迪瓦交手。

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