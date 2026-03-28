港足│大军抵达印度备战亚杯外 吴宇曦北上外流习惯远征

香港足球代表队下周二将在亚洲杯第3圈外围赛C组尾轮对印度，大军经过长途旅程后在昨晚已飞抵印度，并在今早随即进行首课操练，港队暂代教练卢卡顿安排球员轻松脚头，恢复体力并适应当地炎热天气。而阵中年轻翼锋吴宇曦指经过上季至今北上外流的经历，已适应长途旅行，身体状况调节得不错。

港队抵达印度备战亚杯外

港队大军昨晚七时抵达印度下塌的酒店，经过一晚的休息后，今早随即进行首课训练。由于经过长途旅程，暂代教头卢比度和教练团安排较轻松的操练内容，包括一些战术训练和体能恢复。卢比度表示：「经过长途旅行之后，球员们仍然感到有点累。而且这里的天气其实非常热，所以今天更像是一个恢复体力的训练，并在练习中会带有一些战术。」

吴宇曦北上外流习惯远征

20岁的港队翼锋吴宇曦由上季起北上外流，效力重庆铜梁龙，他表示已习惯随队作客远征，所以身体状况调整得不错：「有点累。不过上年北上国内，踢了很多作客比赛，已适应了，不算有什么特别。」宇曦亦指酒店内有西餐和中餐，饮食问题不大，只是天气有些炎热。

