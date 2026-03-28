Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│决赛香港时间5.30深夜12点开波 唔驶挨夜睇直播

足球世界
更新时间：14:15 2026-03-28 HKT
发布时间：14:15 2026-03-28 HKT

欧洲足协周五更新了今届欧联准决赛和决赛的开波时间，在匈牙利上演的决赛将于香港时间5月30日(星期六)深夜12点开赛，有别于过往的深夜3时才展开，意味香港球迷无需挨夜，就可以见证今届欧联盟主诞生。

欧联决赛提早至深夜12点上演

欧联决赛近年统一于欧洲中部夏令时间晚上9时举行，换算成香港深夜3时，而比赛安排在周六上演，即香港时间周六深夜3点开赛，若赛事需加时和互射12码，踢至天光才完成。然而欧洲足协于去年8月底公布由2026年起，欧联决赛将会提早至欧洲中部夏令时间晚上6点上演，香港时间就是深夜12点，香港球迷无需再挨夜收看。

准决赛维持深夜3点开赛

除决赛外，欧洲足协亦更新了2场准决赛首、次回合，合共4场比赛的开波时间，悉数于欧洲中部夏令时间晚上9时举行，即香港时间深夜3点。目前欧联8强有3支西甲队包括皇家马德里、巴塞隆拿和马德里体育会，亦有阿仙奴及利物浦两队英超，以及士砵亭和巴黎圣日耳门。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复
02:37
伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复
即时国际
6小时前
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
6小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
中山旅游好去处2026｜中山8大商场食玩买攻略 坐摩天轮/Outlet一折起/张凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日游
中山旅游好去处2026｜中山8大商场食玩买攻略 坐摩天轮/Outlet一折起/张凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日游
旅游
14小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
22小时前
等巴士自来钱离奇飘到脚边 拾金报警终无人认领 港女为$530意外之财头痛 网民：你收咗佢啦｜Juicy叮。（大图为资料图片）
等巴士自来钱离奇飘到脚边 拾金报警终无人认领 港女为$530意外之财头痛 网民：你收咗佢啦｜Juicy叮
时事热话
3小时前
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
影视圈
4小时前
冷血台男箍煲不成当街插死前女友，最终穷途末路被捕。 中天新闻
恐怖双刀流｜箍煲不成当街插死前女友 冷血台男坐看断气
两岸热话
2小时前
卡斯米路称不会改变离开曼联决定。路透社
英超│卡斯米路称不会改变离开曼联决定 点出在卡域克手下重生关键原因
足球世界
18小时前