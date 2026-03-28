欧联│决赛香港时间5.30深夜12点开波 唔驶挨夜睇直播

欧洲足协周五更新了今届欧联准决赛和决赛的开波时间，在匈牙利上演的决赛将于香港时间5月30日(星期六)深夜12点开赛，有别于过往的深夜3时才展开，意味香港球迷无需挨夜，就可以见证今届欧联盟主诞生。

欧联决赛提早至深夜12点上演

欧联决赛近年统一于欧洲中部夏令时间晚上9时举行，换算成香港深夜3时，而比赛安排在周六上演，即香港时间周六深夜3点开赛，若赛事需加时和互射12码，踢至天光才完成。然而欧洲足协于去年8月底公布由2026年起，欧联决赛将会提早至欧洲中部夏令时间晚上6点上演，香港时间就是深夜12点，香港球迷无需再挨夜收看。

准决赛维持深夜3点开赛

除决赛外，欧洲足协亦更新了2场准决赛首、次回合，合共4场比赛的开波时间，悉数于欧洲中部夏令时间晚上9时举行，即香港时间深夜3点。目前欧联8强有3支西甲队包括皇家马德里、巴塞隆拿和马德里体育会，亦有阿仙奴及利物浦两队英超，以及士砵亭和巴黎圣日耳门。