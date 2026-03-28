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友谊赛｜云迪积克、雷恩达斯各建一功 荷兰2：1反胜挪威

足球世界
更新时间：08:09 2026-03-28 HKT
发布时间：08:09 2026-03-28 HKT

荷兰周五与挪威踢友赛，落后1球下以2：1反胜对手，不败纪录延长至13场。这场胜仗不仅展现了「橙衣军团」的韧力，更为即将出战世界杯分组赛注下强心针。

荷兰2：1挪威。美联社
荷兰2：1挪威。美联社
荷兰取胜，为即将举行的世界杯注下强心针。美联社
荷兰取胜，为即将举行的世界杯注下强心针。美联社
云迪积克今场有「士哥」。美联社
云迪积克今场有「士哥」。美联社

挪威今仗虽有夏兰特及奥迪加特缺阵，但仍于24分钟凭借舒希特隆个人突破射入先开纪录。荷兰随即反扑，35分钟由队长云迪积克接应角球顶入，射入其个人第12个国际赛入球，助球队半场追成1：1。

不败纪录延长至13场

易边后仅6分钟，荷兰把握对方中场失误，由当姆费斯助攻雷恩达斯近门抽射破网，射入奠胜球。挪威在比赛末段本有机会扳平，前锋史特兰拿臣一次巧妙的后跟射门险些破门，但被荷兰门将费贝根及时化解。最终荷兰以2：1反胜挪威。云迪积克赛后满意球队表现：「我们在下半场表现更佳，防线稳固且创造了足够的入球机会，这场胜利实至名归。」

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