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友谊赛｜宾韦特重返英格兰代表队 补时犯规输12码 1：1和乌拉圭

足球世界
更新时间：07:30 2026-03-28 HKT
发布时间：07:30 2026-03-28 HKT

英格兰在温布莱球场的一场混战中，以1：1逼和乌拉圭。今仗焦点落在自2022年卡塔尔世界杯后，首度重返代表队的宾韦特身上。这名阿仙奴后卫于69分钟后备上阵时一度遭到主场球迷喝采，但他随后射入个人首个国际赛入球，却又在补时阶段输12码，令英格兰未能取胜。

宾韦特入替时，温布莱看台响起明显嘘声，反映部分球迷对其过去几年的「退队风波」仍心存芥蒂。然而在81分钟，宾韦特接应高尔彭马开出的角球，于门前近距离将球送入网窝，助英格兰领先1：0。此时，场内的嘘声随即被欢呼声取代。

科顿伤出。美联社
科顿伤出。美联社
宾韦特成为今场焦点之一。美联社
宾韦特成为今场焦点之一。美联社
英格兰1：1乌拉圭。美联社
英格兰1：1乌拉圭。美联社
英格兰1：1乌拉圭。美联社
英格兰1：1乌拉圭。美联社

补时犯规成罪人

宾韦特的喜悦未能维持到完场。补时4分钟，宾韦特在禁区内侵犯对手维拿斯，经VAR介入后，球证判罚12码。乌拉圭球星费达列高华维迪主射破网，令英格兰到手的胜仗化为乌有。

科顿受伤成隐忧

领队杜曹今仗大胆起用新人，门将查福特及爱华顿中场占士加拿均获得首顶大国脚「喼帽」。然而比赛过程粗野，英格兰先后有马度基及科顿伤出，其中科顿遭到朗奴阿拿奥祖一次足以领红的拦截后无法坚持比赛，令杜曹颇为担忧。

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