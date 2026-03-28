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英超｜高普盛赞33岁沙拿职业精神 撑可在顶级赛场再战7年

足球世界
更新时间：05:47 2026-03-28 HKT
发布时间：05:47 2026-03-28 HKT

穆罕默德沙拿早前宣布将于今夏离开利物浦，当年将这名埃及球星带到「红军」的，正是高普。高普接受访问时，以沙拿的职业精神，33岁的他绝对可以在顶级赛场再踢6至7年。

「为职业球员树立全新标准」

利物浦一代名帅高普日前重返晏菲路，参与利物浦传奇队对多蒙特传奇队的慈善赛。他在赛前接受访问，给予沙拿极高评价：「沙拿为职业球员树立了全新标准——无论是训练强度还是对身体恢复的投入，他都是难以置信的专业。」沙拿至今已为红军射入255个入球，在球会史上仅次于鲁殊（Ian Rush）及亨特（Roger Hunt）。

高普盛赞爱将沙拿。法新社
高普盛赞爱将沙拿。法新社
沙拿早前宣布将于季后离开利物浦。美联社
沙拿早前宣布将于季后离开利物浦。美联社
沙拿在利物浦效力9年。美联社
沙拿在利物浦效力9年。美联社

沙拿与利物浦的合约原剩一年，但双方已达成季后离队协议。对此高普形容这是一场「公平交易」：「沙拿贡献了惊人的数据并赚取了应得的酬劳，现在他可以自由选择去向。虽然这种特质的球员是不可替代的，但球会总会找到新的出路，这就是足球。」

认为红军不必强寻「第二个沙拿」

高普与沙拿合作期间，先后赢得英超、欧联、足总杯、两届联赛杯、欧洲超级杯及世冠杯。高普直言，沙拿在现代英超所创下的数据，无人能及，「他知道利物浦是他的完美归宿，而他对我们来说也是完美的球员」。下个球季将是利物浦自2016年以来，首次在没有沙拿的情况下展开新赛季。高普对此保持乐观，认为球队不必强求寻找「第二个沙拿」，而是应该发展出新战术。

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