英超｜迪沙比无意现阶段接手 热刺考虑以戴治取代杜陀

护级形势处于水深火热的热刺，在首选迪沙比无意接手下，据报转而考虑以戴治取代杜陀，在余下不多的时候，力争护级成功。

据报杜陀在热刺的命运，将于周一揭晓。美联社

热刺考虑以戴治接手，领军护级。法新社

迪沙比无意在现阶段决定下一站。法新社

据指杜陀命运周一揭晓

热刺早前解雇汤马士法兰克，改以杜陀接手，战绩未见起色。他于英超领军5场1和4负，球队目前排英超第17位，只比降班区多1分。据《天空体育》报道指，杜陀的命运将于周一揭晓。据指热刺的首选是白礼顿前领队迪沙比，但报道指他对于目前对于即时接手并不感兴趣。迪沙比上月离开马赛，据意大利《天空体育》早前报道指，他不会于夏天前决定下一站。

热刺因而转向考虑具有护级经验的戴治，他今季一度执教诺定咸森林，领军25场录得10胜5和10负的成绩，在球队于2月中主场迎战狼队以0：0和波后被解雇。但《天空体育》的报道表示，虽然热刺有意，但戴治无心，他并不希望于联赛尚余7场的情况下接这个「烫手山芋」。