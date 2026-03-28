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英超│曼联施斯高原来系门将出身 睇片学习伊巴谦莫域转型前锋

足球世界
更新时间：09:15 2026-03-28 HKT
发布时间：09:15 2026-03-28 HKT

曼联前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)今季各赛事已累积10球，包括近8轮英超狂轰5球，展现射手本色。然而这名斯洛文尼亚前锋接受红魔官方YouTube频道访问时透露，原来他最初受父亲影响出任门将，之后觉得此位置太无聊慢慢转型踢前锋，自己更不停观看一代中锋伊巴谦莫域的比赛短片，学习到其风格和动作。

施斯高跟父亲最初踢门将

班捷文施斯高接受曼联官方YouTube频道访问，谈及生涯鲜为人知的人面。他表示父亲是足球员，因此而接触足球，「我儿时经常去观看他比赛，总是在一旁帮手『执波』，慢慢萌生想踢波的念头。」由于父亲是门将，所以自己一开始都是做龙门，但很快就觉得做门将无乐趣，「虽然偶尔能完成几次扑救，但绝大多数时间只能站在门前，没甚么参与感。有一次我由自己门前带到，一路冲到对方禁区并射入，教练见到很生气，但亦觉得不可思议，我也趁机说服他让我改踢其他位置。」

睇伊巴短片学做前锋

这名斯洛文尼亚前锋续指自己先从门将改踢中坚，再慢慢变成前锋，更试过于一个球季攻入59球。同时他指自己睇YouTube上伊巴谦莫域的短片学做前锋：「他的球技和场上自信，让我印象特别深刻。我会刻意模仿他的动作，他的经历亦让我彻底爱上足球。我认为观看优秀球员的比赛，从他们身上汲取适合自己的技巧，再融入自己的踢波风格，其实非常重要。」
 

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