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伶伶的脱变 成为「有内涵的花瓶」

足球世界
更新时间：10:30 2026-03-28 HKT
发布时间：10:30 2026-03-28 HKT

女性做足球节目主持，通常都是搞气氛、卖笑、问问题，难免被冠上「花瓶」的标签。伶伶不介意被叫做「花瓶」，但因为过往于电视台跟不上拍档节奏的经历，让她体会到要成为「有内涵的花瓶」才能在行业生存，努力装备自己丰富足球智慧，蜕变成内外兼备的足球主持人。

入行主持直播足球节目，由于画面只有主持人，著重各人之间的交流，懂得搞气氛，配上甜美的外貌和表现，就可吸引观众。然而伶伶两年前首次参与电视台的欧国杯直播，当画面变成球场，不能再靠表情和肢体语言与观众互动，只剩下声音令她不习惯。她回忆当时：「当时我不太抓到讲话的时机，因为新主持和平时的主持风格不同，所以不知道何时接话，发挥不到我应该要搞气氛的角色。」那一晚伶伶从录影厂回到家，眼泪就止不住地流下来。

节目完成后充斥「净系得个样靓」、「讲波都冇内容」等批评声明，Ling Ling曾萌生离开的念头，但她想通了明白凡事没有捷径，要日复一日累积。她开始关注足球新闻，周末为节目做足准备变成大忙人(见附表)，成为「有内涵的花瓶」，「我不介意大家叫我花瓶，起码也漂亮嘛。但我希望大家第一眼觉得我是花瓶，然后了解我之后，发现我不只是一个花瓶。」

 

记者、摄影：廖伟业 

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