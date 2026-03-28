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英冠│78岁鹤臣再就业 出任布里斯托城看守主帅到季尾

足球世界
更新时间：07:45 2026-03-28 HKT
发布时间：07:45 2026-03-28 HKT

78岁的英格兰传奇教头鹤臣(Roy Hodgson)，意外地再就业，重返教练席厢。英冠布里斯托城周五宣布委任鹤臣为看守教头，领军出战余下7轮联赛，球会在声明表示希望他率队制定更高的标准。值得一提，鹤臣曾于1982年在布里斯托城执教，时隔44年回归。

鹤臣带领布里斯托城至季尾

布里斯托城近5轮英冠仅得1和5负后，辞退主帅史度柏，并委任78岁的鹤臣成看守教头，领军至季尾。布里斯托城在声明表示：「委任鹤臣不只是因为未来7场的成绩，而是希望他在余下球季，为我们建立新的标准和价值，令球队之后继续进步。鹤臣是一位在高水平赛事有丰富经验的教头，他将支持球员、教练团队和球会，在未来向英超进发。」

成英冠史上最年老主帅

鹤臣对上一份工作是两年前任教水晶宫，当时以76岁之龄成为英超历来最年长教头，78岁的他如今打破英冠最年老执教纪录。他矢言期待今次的工作：「我与董事会进行了良好的沟通，对这次机会感到兴奋。我们会立即投入工作，在下周五的比赛中拿出积极表现。」鹤臣下周一将会与大军会合，开始领军操练，备战4月3日作客对查尔顿的英冠比赛。

时隔44年回归布里斯托城

值得一提，鹤臣在执教生涯初期教过布里斯托城。他在1982年1月至4月曾短暂任教，率队21场收录3胜5和13负，如今时隔44年再次接手。

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