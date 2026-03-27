英超│卡斯米路称不会改变离开曼联决定 点出在卡域克手下重生关键原因

近期不少球迷、球评家和曼联名宿，都希望红魔中场卡斯米路(Casemiro)改变今夏离队的决定，来季继续留守曼联。然而这名巴西中场周四受访时表示已做出决定不会改变，会享受余下在红魔的日子，并感谢球迷对自己的喜爱。同时他亦透露自己在卡域克接手球队后回勇的关键，因为后者球员时代与他同样踢防守中场，给予他很多有用的意见。

卡斯米路称不会改变离队决定

卡斯米路于1月下旬公开宣布今夏与曼联约满后离队，结束在曼联的4年时间。然而这名34岁巴西中场在下半季越踢越好，连续15轮英超正选上阵，并在联赛累积入7球打破个人单季联赛入球纪录，重新成为红魔中场核心。不少球迷、球评家和曼联名宿，都呼吁他改变决定，特别是球队大有机会取得来季欧联参赛资格，大家都希望拥有丰富欧联经验的他，留队多一季征战欧联。

卡斯米路在巴西对法国的友赛后，表示不会改变离开曼联的决定。路透社

卡斯米路在巴西对法国的友赛后，表示不会改变离开曼联的决定。路透社

卡斯米路表示决定不会改变。路透社

卡斯米路表示决定不会改变。路透社

预计在曼联最后几场比赛会情绪复杂

然而卡斯米路周四随巴西友赛不敌法国赛后，首次开腔谈论是否留下来的问题，他斩钉截铁表示：「离队声明已经做出，我认为这个决定不会改变。球迷对我的喜爱之情非常深厚，我现在正享受比赛相信在曼联的最后几场比赛，情绪上会有些艰难。」

重生原因：卡域克同系顶级中场

而此子在卡域克成为看守主教练后，表现持续向好，他透露个中原因：「卡域克是我场上位置的专家，他曾经是一名伟大的中场。这让一切变得容易，他总是和我沟通。我现时的目标，是帮助球会重返欧联。」