世杯附│东拿利1球1助攻率意大利延续世杯希望 攻守全能表现证曼联苦追有理
更新时间：15:01 2026-03-27 HKT
发布时间：15:01 2026-03-27 HKT
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周四世界杯欧洲区附加赛路径A准决赛，意大利凭中场大脑辛度东拿利(Sandro Tonali)贡献1入球1助攻，主场2:0击败北爱尔兰，下周二决赛将与波斯尼亚争夺决赛周席位。东拿利除了传射外，还贡献全能的攻守表现，以个人力量助意军延续世杯希望，在连续两届缺席后重返决赛周。而他今仗的演出，亦证明曼联苦追他加盟的决定正确。
东拿利国际赛首次单场有入球和助攻
意大利今场甫开赛即围攻北爱尔兰，但未能找到缺口。幸好辛度东拿利于56分钟挺身而出，禁区顶窝利射地波破网，此子末段又妙传摩斯坚恩建功奠定胜局，意军最终赢2:0，下周二决赛将斗淘汰威尔斯的波斯尼亚，争夺决赛周门卷。第31次为意大利披甲的东拿利，首次在国际赛同场贡献传射，除了进攻表现好，他还6次抢回控球权、封阻射门和解围各1次，同时亦15次带球突破，总共推进110.8米，展示攻守全能的表现。
曼联视东拿利为今夏转会头号目标
此子矢言今仗的入球是其生涯最重要士哥：「这是我生涯中最重要的入球。我将入球献给所有人，因为大家都配得上去世界杯。当然我们甚么都未完成，还有很长的路要走，下场要交出150%的表现。」而东拿利以全能的演出，证明曼联为何要全力追力他，据报红魔视他为今夏中场引援的头号目标，双方已经进行初步接触，并有不俗进展，预计转会费为8000万镑。而消息指东拿利和纽卡素有口头协议，如果喜鹊下季无欧战资格，球会愿意放人，接目前的形势纽卡素夺下届欧洲赛席位的机会不大。
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