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国际赛│巴西失DNA踢防守反击 球迷高呼尼马名字要求重召│有片

足球世界
更新时间：13:57 2026-03-27 HKT
发布时间：13:57 2026-03-27 HKT

巴西在周四友赛1:2不敌法国，输掉这场星级国际赛之余，还失去森巴足球的DNA，交出控球权踢防守反击，不再重视技术，而是强调快速攻击转换。在场的巴西球迷亦不满球队欠缺创造力，当球队失第2球时大家一起高呼尼马的名字，希望这位一代巨星回归激活球队锋线。

巴西今场踢防反 交出控球权

面对老练兼合拍程度远胜己队的法国，巴西教练安察洛堤放弃森巴足球引以为傲的主攻型技术踢法，而是主动收缩防线踢防守反击，靠翼锋云尼斯奥斯的单打独斗能力威胁高卢雄鸡防线，但效果平平。巴西今仗仅得46%控球率，11次传中比法国多5次，12次犯规亦较后者多1次，没有森巴兵团的影子，大军更著重攻守快速转换。

失第2球后 巴西球迷高呼尼马名字

球队于55分钟踢多一人下，攻势仍然欠奉，更在10分钟后失守被法国前锋艾基迪基射入。在场的巴西球迷先发出震耳欲聋的嘘声，紧接就高呼尼马的名字，希望这位在今次国际赛期没有入选的名将回归。尼马作为巴西国家队入球王，近期虽持续为山度士上阵，但安察洛堤以他状态不足成由没有征召他，引起国内热议，如今森巴球迷眼见球队失去DNA，就立即想起这位34岁锋将。

 

卡斯米路指尼马回归要多方因素配合

巴西中场兼队长卡斯米路指尼马回归要多方面因素配合：「如果尼马的身体和心理状态都好，他肯定是世界上最好的球队之一，甚至是最好的那一位。但他回归球队，取决于教练和教练团，还要尼马本人及山度士来评估，他的天赋对任何一支国家队都无法抗拒，但前提是要他在良好状态下。」

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