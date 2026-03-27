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国际赛│法国赢巴西成功检视实力 中场大将：世界杯会有好成绩﹗

足球世界
更新时间：13:15 2026-03-27 HKT
发布时间：13:15 2026-03-27 HKT

法国周四于美国友赛巴西，在下半场初段已踢少一人下，仍然控制战局赢2:1，交出一场极具说服力的胜仗。该队队长基利安麦巴比、守将马路古斯图直言球队藉今仗成功检视实力，中场大将曹亚文尼更指只要保持正确的心态，有信心在今夏美加墨世界杯会交出好成绩。

55分钟踢少一人下赢2:1

今场法国大部份时间控制战局，逼使以技术见称的巴西改踢防守反击。他们虽有中坚乌柏美卡奴于55分钟在禁区顶撞跌呈单刀之势的巴西守将韦斯利，经VAR覆查后领红牌出场，但仍然有麦巴比和艾基迪基各入一球，2:1击败末段靠中坚基尔臣比尔马破蛋的森巴兵团，赢出这场星级国谊赛。

成为击败巴西次数最多的欧洲球队

法国历来第6次击败巴西，将双方的对赛成绩改写成6胜4和7负，并成为史上击败森巴兵团次数最多的欧洲球队。该队右闸马路古斯图矢言在世杯前赢巴西十分重要：「这是一场重要的胜利，尤其是在世杯前。我们今场展现了强烈的求胜欲，比赛强度很高，对抗亦很激烈，是一次很好的考验。」队长兼射手麦巴比就指成功检视实力：「这是一次检视我们自身实力的机会，当然不可以在比赛中得到太多结论，但球队表现非常好。我不会说赢下比赛等于捧到世界杯，但球队状态正佳，跑动积极，创造力十足，正在不停进步。」

曹亚文尼：世界杯会有好成绩﹗

而效力皇家马德里的中场曹亚文尼，经过今场后有信心在世杯取得好成绩：「如果我们发挥出全部潜能，保持正确的心态，这个夏天的世界杯，我们能够取得辉煌的成就。」

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