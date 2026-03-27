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世杯外｜威尔斯互射12码饮恨 不敌波斯尼亚无缘世界杯

足球世界
更新时间：07:11 2026-03-27 HKT
发布时间：07:11 2026-03-27 HKT

威尔斯缘尽今夏世界杯决赛周！周四晚于卡迪夫城球场举行的世界杯附加赛准决赛，威尔斯与波斯尼亚在120分钟内战平 1：1，最终互射12码以2：4饮恨，继2024年欧国杯附加赛后，再度因极刑战失利而与决赛周擦身而过。

这场关乎出线命运的生死战，威尔斯本有极佳机会晋级。换边后不久，翼锋丹尼尔占士（Daniel James）凭个人能力轰入一记令人热血沸腾的世界波，主队取得领先。威尔斯一度距离周二与意大利争夺决赛周席位的「终极决赛」仅差4分钟，但晚节不保。

丹尼尔占士为威尔斯先开纪录。美联社
丹尼尔占士为威尔斯先开纪录。美联社
波斯尼亚下圈对手是意大利。美联社
波斯尼亚下圈对手是意大利。美联社
迪斯高在比赛最后阶段替波斯尼亚追平。美联社
迪斯高在比赛最后阶段替波斯尼亚追平。美联社

迪斯高为波斯尼亚扳平

本月初刚度过40岁生日的波斯尼亚传奇前锋迪斯高（Edin Dzeko），在第86分钟接应角球力压威尔斯防线头槌破网，将个人国家队入球纪录刷新至73球，为波斯尼亚扳平，并将比赛带入加时。

威尔斯12码连番失手

双方在加时30分钟均无建树，进入互射12码阶段。威尔斯开局优势明显，门将卡尔达路（Karl Darlow）率先扑出敌方首轮点球。然而，关键时刻威尔斯球员却脚软，先有班伦庄臣（Brennan Johnson）起脚过高越楣而去，随后尼高威廉斯（Neco Williams）的射门亦被对方门将挡出。随著波斯尼亚小将阿拿比高域（Kerim Alajbegovic）射入最后一球，波斯尼亚以总比数5：3淘汰威尔斯晋级。赛后，主队球员纷纷掩面落泪。

波斯尼亚晋级后，将于周二与意大利正面交锋，胜方将进入世界杯B组，挑战瑞士及东道主加拿大。

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