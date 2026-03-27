友谊赛｜麦巴比挑射破网 十人法国2：1力克巴西

法国国家队周三晚于美国福克斯堡吉列球场（Gillette Stadium）与巴西进行友赛，在超过6万名球迷见证下，凭基利安麦巴比（Kylian Mbappé）与艾基迪基（Hugo Ekitike）的入球，以2：1击败由安察洛堤领军的巴西，将各项赛事不败纪录延续8场。

这场被誉为「世界杯决赛预演」的强强对话，双方均派全主力上阵。开赛32分钟，效力巴塞隆拿的奥士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）送出直线，接应的麦巴比面对出迎的艾达臣冷静以挑射破网，为法国先开纪录。

卡斯米路于门前失机。美联社

麦巴比替法国先开纪录。美联社

艾基迪基替法国奠定胜局。美联社

艾基迪基奠定胜局

下半场开局仅数分钟，法国中坚乌柏美卡奴因对巴西小将韦斯利（Wesley Franca）的恶意犯规，被球证直接以红牌赶出场。面对人数优势，巴西虽换入祖奥柏度（Joao Pedro）加强进攻，却始终难以突破法国的防线。战至第65分钟，法国更凭效力利物浦的前锋艾基迪基接应反击机会再下一城，将领先优势扩大至2：0。

巴西随后展开绝地反击，并在78分钟由后卫基尔臣比尔马（Bremer）接应传中头槌破网追至1：2。补时阶段，云尼斯奥斯祖利亚（Vinícius Júnior）曾获得绝佳扳平机会，可惜射门擦柱而出。最终法国以2：1获胜，将不败纪录延续至8场。