世界外｜东拿利一传一射 意大利轻取北爱尔兰晋级

意大利距离自2014年以来首个世界杯决赛周仅一步之遥！在意大利主场举行的世界杯外围赛欧洲区附加赛的准决赛中，「蓝衣军团」以2：0击败北爱尔兰，亲手终结了对手进军决赛周的梦想。

东拿利是意大利的赢波功臣。美联社

意大利有望自2014年后，再度打入世界杯决赛周。美联社

摩斯坚恩为意大利奠定胜局。美联社

2：0击败北爱尔兰

上半场双方一度陷入僵局，由奥尼尔率领的北爱尔兰展现出二战后第二年轻（平均仅22.5岁）的阵容活力，防守端纪律严明，令主场作战的意大利感到吃力。然而，僵局在55分钟被打破，效力纽卡素的中场核心辛度东拿利（Sandro Tonali）于禁区边缘接应传送，轰出一记割草式的「远程砲」，皮球直飞网窝，为意大利取得关键领先。随著北爱尔兰为了追平而大举压上，后防露出空位。比赛剩余10分钟时，东拿利再次策动攻势，妙传予摩斯坚恩（Moise Kean），后者射门撞柱入网，奠定2：0的胜局。

由加度素（Gennaro Gattuso）执教的意大利，正背负著不能连续缺席三届世界杯的沉重历史压力。这场胜利无疑是及时雨，缓解了加度素被指进攻套路单调的批评。意大利将于周二作客威尔斯与波斯尼亚之间的胜方，胜出者将直接获得世界杯决赛周席位，进入B组与主办国加拿大、瑞士及卡塔尔同场角逐。对于曾四夺世界杯的意大利而言，这将是重返世界足坛核心舞台的最佳机会。