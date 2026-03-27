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美职联｜卡斯米路今夏告别曼联 迈阿密与银河上演「抢人大战」

足球世界
更新时间：06:07 2026-03-27 HKT
发布时间：06:07 2026-03-27 HKT

曼联中场大将卡斯米路（Casemiro）早前已宣布将于今季约满后离队，这名34岁的巴西国家队队长随即成为转会市场红人。据悉，美职联（MLS）两大劲旅国际迈阿密及洛杉矶银河均对他表示浓厚兴趣，渴望在今夏将其收归旗下。

卡斯米路受到曼联主帅卡域克重用。美联社
卡斯米路受到曼联主帅卡域克重用。美联社
美斯效力的国际迈阿密为上届美职联赛冠军。美联社
美斯效力的国际迈阿密为上届美职联赛冠军。美联社
卡斯米路将于今季后离开曼联。美联社
卡斯米路将于今季后离开曼联。美联社

卡斯米路自2022年以6000万镑由皇马加盟「红魔鬼」以来，一直是球队的中流砥柱，并曾助球队夺得联赛杯及足总杯冠军。本球季他依然保持高水准，在英超上阵29场并攻入7球。他于早前与曼联商讨后决定不与其续约，公开表示将于季后离开红魔。虽然合约中设有与上阵次数挂钩（据悉为35场）的自动续约一年条款，但曼联已与卡斯米路解除这个条款，让这名五届欧联得主在季后以自由身离去。

或与美斯拍住上

由美斯领军的国际迈阿密近期风头一时无两，刚夺得MLS杯后，目前在联赛排在第3位，仅落后榜首3分；今季而言，他们绝对是夺标热门。洛杉矶银河虽然联赛开局平平，但已杀入美联冠军杯8强。对于卡斯米路而言，加盟2队美职豪门球会不仅能延续职业生涯，更有助于他维持状态，延续其国际赛生涯。

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