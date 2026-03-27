法甲又为欧联让路！巴黎圣日耳门赛事获准延期 朗斯主席炮轰

为了全力支持法甲球队在欧洲赛场争取佳绩，法国职业足球联赛（LFP）周二宣布，批准巴黎圣日耳门的请求，将原定于4月11日斗朗斯的榜首大战延期。这意味著PSG在4月8日及14日斗利物浦的两回合欧联8强之间，将获得一个完整的周末休整，此举引发法甲争冠对手朗斯强烈不满。

目前法甲榜首竞争激烈，领先的圣日耳门 与次席的朗斯仅差1分。朗斯对于LFP的决定感到极度愤怒，并发表声明斥责法甲联赛只会为强权球会调整，认为此举严重损害了联赛的竞争公平性。朗斯主帅沙治（Pierre Sage）早前更直言，在争冠关键时刻将如此重要的比赛改期，是「不可能且不尊重」的。

巴黎圣日耳门在欧联16强大胜车路士。美联社

朗斯对于法甲赛会决定表示不满。美联社

巴黎圣日耳门将在欧联8强对利物浦。美联社

PSG体育总监反驳：尊重利物浦希斯堡惨剧纪念日

针对外界质疑，PSG体育总监甘波斯（Luis Campos）回应指，原本球队倾向于采取在「周三」比赛的节奏，但由于次回合原定日期（4月15日）正值利物浦著名的「希斯堡惨剧」周年纪念日，利物浦当天不能作赛，PSG出于尊重接受了将比赛提前至周二（14 日）举行，因此才需要联赛延期来腾出恢复时间。

至于LFP则解释，此举是为了保护法国球队在欧洲足协（UEFA）的系数排名，目前法国排名第6，落后于意大利和葡萄牙，争取维持前5名以确保未来有4个欧联参赛名额是整体的策略性目标。除了PSG外，正参与欧协联的斯特拉斯堡，联赛赛程也同样曾经调整，令其更专心出战欧赛。