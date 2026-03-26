英超│加拿曹离开曼联训练场即超速被判罚款660英镑 网民嘲：非常拼命离开曼联！

前曼联锋将阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）上年以4000万英镑从红魔转会蓝狮，并在转会后立即表示对加盟车路士的期待。然而就在完成转会程序4天前，当他离开曼联的卡灵顿训练基地时，就已经在附近被「影快相」，难怪网民讽刺加拿祖当时已经展现出迫切离开曼联的意愿。

涉事超速驾驶的加拿曹当时的车辆。社交媒体X截图

超速离开失乐园



这位21岁年轻翼锋被控在去年8月26日在卡灵顿训练基地外面一条时速限制每小时40英里超速10英里而被「影快相」。加拿祖已经向利物浦裁判法院认罪，并已透过律师发表道歉信。

他的律师团队表示他感到惭愧和并向法院深切道歉。加拿曹在此案件亦被指控未有回复有关其超速驾驶罪行的信件，他曾于去年10月被要求确认当时的司机身份。他最终被判罚款660英镑，并需支付120英镑的诉讼费及264英镑的受害者附加费，其驾驶执照亦被记3分。

阿历真度加拿祖在车路士亮相36次并且为球队贡献7次入球。路透社

效力曼联后不欢而散



这位当时被曼联球迷视为希望的年轻球员因在去年批评了前曼联主帅艾摩廉在欧霸杯决赛对阵热刺的败仗中，将他列为后备的决定，而被下放至「炸弹小队」，最终成为球会5名球员决意要清洗的一份子。

艾摩廉亦有公开表示这位阿根廷球员要为自己「祈祷」要找到新球会，最终加拿祖在去年8月30日以4000万英镑完成转会至车路士。

加拿祖在离开曼联之前，他曾亮相144次，为球会提供26次士哥与22辅助入球。然而至今，这位阿根廷球员在车路士亮相36次并且为球队贡献7次入球。