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国际赛│哈利马古尼直言以为英格兰生涯已完结 目标世界杯上阵1分钟

足球世界
更新时间：12:50 2026-03-26 HKT
发布时间：12:50 2026-03-26 HKT

哈利马古尼在本轮国际赛期获英格兰代表队重召，明晚主场友赛乌拉圭，有望时隔一年半再次披起三狮军团球衣。这名33岁曼联中坚表示，自己一度以为其英格兰生涯已经完结，没料到今次得到征召，他得知入选后致电母亲，她听到后激动落泪。马古尼更指自己的目标是入选今夏世界杯大军名单，就算得一分钟上阵时间都会十分珍惜。

哈利马古尼英格兰生涯还没结束。路透社
哈利马古尼英格兰生涯还没结束。路透社

马古尼时隔一年半获英格兰重召

马古尼对上一次代表英格兰披甲，是2024年9月7日，当时英军于欧洲国家联赛作客2:0赢爱尔兰，他正选出场踢了85分钟。此子之后未能得到代表队赏识，杜曹去年1月接手后亦从未征召他，直到本轮国际赛期才重新召唤，阔别球队已一年半。这名拥有64顶国际赛喼帽的中坚指，去年夏天当英军拣选夏季集训营的人员时自己落选，那刻以为自己的代表队生涯已完结，「当有人觉得你应该入选名单，最终未能如愿，那种失落感更大。去年尾的那一个阶段，我确实认为自己已踢完最后一场英格兰比赛。那时想今次入不了名单，就再也不能回来了。」

期望出战世界杯 得1分钟出场都愿意

幸好他最近于曼联重生，得到杜曹赏识回归，他喜言：「回来的感觉太好了，这是我一直想念的事。当主教练告诉我入选后，我立即打电话给家人，当时我妈妈正在度假，她听到后立即哭了。」此子之前因伤缺阵了2024欧洲国家杯，18和22世界杯都有参加，分别取得第4名和8强出局，他的目标是再参加一次：「我33岁了，考虑的不再是自己。世界杯无论是上阵一分钟，还是每场都踢，我都希望参加，并会倾尽全力，确保球队取得成功。」

哈利马古尼在曼联也有贡献而杜曹仍是认可的。法新社
哈利马古尼在曼联也有贡献而杜曹仍是认可的。法新社

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