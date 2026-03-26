英超│曼联拒平卖拉舒福特予巴塞隆拿 有信心更高价售予其他队
更新时间：12:29 2026-03-26 HKT
发布时间：12:29 2026-03-26 HKT
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早前传出巴塞隆拿希望以低价买断借将拉舒福特(Marcus Rashford)，《ESPN》周三独家披露曼联拒绝巴塞议价，坚持收取双方去年议定好的3000万欧罗买断价，红魔更有信心如果巴塞不买断，他们收回此子后可以更高价卖给其他球队，以他今季的表现不愁没有买家。
巴塞想压价 曼联企硬拒就范
去年7月曼联将拉舒福特借予巴塞时，双方已倾妥买断条款为3000万欧罗。这名28岁英格兰锋将今季各赛事收录10个入球、13次助攻，巴塞相当满意其表现有意买断，但由于球会财政状况仍未如理想，所以多次透过西班牙媒体放风，想重新商讨买断费用，试图压低转会费，甚至乎延后付款，或再续借一年。
有信心以更高价放售
《ESPN》周三报导，曼联管理层的态度十分坚决，表明不会与巴塞就买断条款进行任何谈判，如果后者不愿意执行合约内的买断选项，球会就会将拉舒福特收回。红魔高层认为以此子今季于西甲赛场的表现，可以吸引到更多买家，目前其身价已回升到4000万欧罗，若收回再与其他球队谈判，应可收到比3000万欧罗更高的转会费。然而拉舒福特本人倾向留守巴塞，未知曼联能否收回再卖给其他球队。
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