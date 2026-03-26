西甲│麦巴比否认皇马医疗失误 指膝伤已瘉可斗巴西 名记再爆大镬

多间法国和西班牙媒体近日报导，皇家马德里出现严重医疗丑闻，当家球星基利安麦巴比在去年12月受伤后，医疗团队竟对其健康的右脚进行了MRI扫描，正因错误的检查结果而累他带伤披甲3场，导致左膝伤势加重。然而身在美国准备国际友赛的麦巴比，随则否认报导，指其膝伤已痊愈可在今晚对巴西时为法国披甲，可是知名法国记者拉奥路斩钉截铁指真有其事，是皇马要求麦巴比否认，并爆出另一皇马法国中场卡马云加亦试过照错足踝。

皇马「照错脚」累麦巴比带伤披甲

报导指这宗荒谬的失误源于去年12月7日皇马不敌切尔达的西甲赛事，当时麦巴比左膝受撞击后出现发炎。医疗人员在随后的检查中错误地扫描了右脚，导致伤势被误诊为无碍。这名27岁的前锋随后在2025年底前的3场比赛中踢满90分钟，其后才发现出问题，皇马逐发布正式医疗报告，将伤势模糊地描述为「膝盖扭伤」，并采取保守治疗。

麦巴比否认指是沟通失误

麦巴比由2月下旬起一度连续5场缺席，直到最近才复出近2场西甲和欧联都后备上阵。目前身在美国随法国国家队备战友赛的他，走出来否认传闻：「关于错误检查膝盖的传闻，是不实的。也许我有一点间接责任，因为当系缺乏沟通时，就会滋生谣言，这也是足球游戏的一部份。」同时他指自己已痊瘉，归功于皇马的医疗团队才可复出，还透露今晚友赛巴西可披甲：「我现在感觉很好，尤其是膝盖。我已经做好出场的准备，如果需要我随时可以正选，最终决定权在教练手上。」

名记者称卡马云加亦试过「照错脚」

然而首先爆料揭露皇马医疗失误的法国名记者拉奥路，立即回应指麦巴比事件真有其事，他指是皇马要求他这样做，这名法国锋将亦不想球会难堪，才公开否认。拉奥路随后更表示，皇马另一法国兵卡马云加亦遇过同样事件，他在去年12月初对毕尔包时扭伤左足踝，但队医在磁力共振检查亦左右调转，结果显示无大碍就在4日后对切尔达一仗中任后备，但随后缺席两周，明显是发觉出问题。