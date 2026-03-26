欧联女足｜曼联历史性首战8强 首回合2：3不敌拜仁慕尼黑

曼联女足自2018年重组后，本季终于迎来队史里程碑，首次历史性杀入欧联女足8强。 周三晚在男足队主场奥脱福球场与德国劲旅拜仁慕尼黑上演首回合赛事，「红魔」虽然两度落后、两度顽强扳平，但末段防线失守，最终以2：3不敌对手。这场败仗意味著曼联若要延续欧联梦，必须在4月1日作客安联球场时上演反胜奇迹。

这场历史性的对决开局仅2分钟便开纪录。曾效力车路士的丹麦前锋柏妮夏达（Pernille Harder），凭借速度优势甩开曼联队长莉迪丝亚（Maya Le Tissier）后冷静破网，为拜仁反客为主先开纪录。主队稳住阵脚后发动反击，拜仁球员在禁区内犯手球，球证直指12码点，红魔队长莉迪丝亚顶住压力，射成1：1完半场。

队长莉迪丝亚一度替曼联扳平。美联社

曼联若要再晋一级，难度不小。美联社

谷川萌萌子为拜仁射入致胜一球。美联社

曼联两度落后下一度追平。美联社

曼联曾两度落后下追平

进入下半场，比赛节奏依然紧凑。夏达在60分钟过后再度展现世界级前锋本色，突破对方越位陷阱后单刀，再射破网对手，拜仁领先2：1。然而，曼联女足再次展现顽强心理质素，仅仅5分钟后，便由龙迪丝（Hanna Lundkvist）接应传中近门头槌再次追成2：2。

战至84分钟，拜仁换入日本小将谷川萌萌子（Momoko Tanikawa），这名20岁新星在禁区边缘接应回传后，起脚拉出一记刁钻的地波，射入球门底角，拜仁再度领先。最终曼联以一球之差憾负，若要延续欧联梦，红魔鬼必须在4月1日作客安联球场时击败拜仁，才有机会晋级。

巴塞女足大炒皇马

同日欧联8强上演西班牙「国家打吡」，巴塞隆拿作客以6：2大炒皇家马德里，晋级4强机会高唱入云。