西甲｜15岁小C朗随皇马青训营训练　或随父亲脚步伐加盟银河舰队

皇家马德里青训基地周二迎来了一个熟悉的「新面孔」。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的15岁长子「小C朗」（Ronaldo Jr）正式参与了皇马U16梯队的训练。据悉，这名目前效力于沙特球会艾纳斯（Al Nassr）青训营的前锋，极有可能将正式加盟皇马青年军。

C朗料将再次带领葡萄牙出战世界杯决赛周。法新社

小C朗前途无可限量。法新社

小C朗已代表葡萄牙青年队上阵。法新社

小C朗此前曾随父亲转战祖云达斯及曼联的青训系统，展现出不俗的足球天赋。虽然他出生于美国，但去年已首度获得葡萄牙U15国家队征召，随后更跳级参与U17赛事。若最终落实加盟皇马，他将回到父亲成就巅峰之地。C朗曾皇马效力九季，并留下438场射入450球的队史纪录。

C朗势领葡萄牙战世杯

与此同时，41岁的C朗依然在国际赛场创造历史。身为国家队队长，他已为葡萄牙出战226场并射入143球，更带领球队夺得2016欧国杯及三届欧国联冠军（包括最近的2024-25球季），并极有机会再次带领葡萄牙出战今个夏天举行的世界杯决赛周。现时父子两人同时活跃于顶级球坛，令外界日益期待未来是否会出现父子同场的壮举。