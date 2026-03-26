Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜15岁小C朗随皇马青训营训练　或随父亲脚步伐加盟银河舰队

足球世界
更新时间：05:51 2026-03-26 HKT
发布时间：05:51 2026-03-26 HKT

皇家马德里青训基地周二迎来了一个熟悉的「新面孔」。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的15岁长子「小C朗」（Ronaldo Jr）正式参与了皇马U16梯队的训练。据悉，这名目前效力于沙特球会艾纳斯（Al Nassr）青训营的前锋，极有可能将正式加盟皇马青年军。

C朗料将再次带领葡萄牙出战世界杯决赛周。法新社
C朗料将再次带领葡萄牙出战世界杯决赛周。法新社
小C朗前途无可限量。法新社
小C朗前途无可限量。法新社
小C朗已代表葡萄牙青年队上阵。法新社
小C朗已代表葡萄牙青年队上阵。法新社

小C朗此前曾随父亲转战祖云达斯及曼联的青训系统，展现出不俗的足球天赋。虽然他出生于美国，但去年已首度获得葡萄牙U15国家队征召，随后更跳级参与U17赛事。若最终落实加盟皇马，他将回到父亲成就巅峰之地。C朗曾皇马效力九季，并留下438场射入450球的队史纪录。

C朗势领葡萄牙战世杯

与此同时，41岁的C朗依然在国际赛场创造历史。身为国家队队长，他已为葡萄牙出战226场并射入143球，更带领球队夺得2016欧国杯及三届欧国联冠军（包括最近的2024-25球季），并极有机会再次带领葡萄牙出战今个夏天举行的世界杯决赛周。现时父子两人同时活跃于顶级球坛，令外界日益期待未来是否会出现父子同场的壮举。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
中东局势｜伊朗拒绝美国停火方案 提「5点反提案」 包括坚持霍峡主权
即时国际
6小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
14小时前
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
11小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
8小时前
伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
02:06
伊朗局势｜伊朗据报拒绝特朗普停火方案 美媒：万斯料周末赴巴基斯坦商和谈｜持续更新
即时国际
4小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
13小时前
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
18小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
12小时前