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西甲｜皇马离谱医疗失误！麦巴比检查「照错脚」　带伤上阵3场恐加剧伤情

足球世界
更新时间：04:59 2026-03-26 HKT
发布时间：04:59 2026-03-26 HKT

皇家马德里近日爆出严重医疗丑闻，据报当家球星基利安麦巴比在去年12月受伤后，医疗团队竟对其健康的右脚进行了MRI扫描。由于「检查结果」显示无碍，麦巴比在随后3场比赛中全程带伤上阵，直到发现错误后，才证实其左膝后侧韧带部分撕裂。

这宗荒谬的失误源于12月7日皇马不敌切尔达的赛事，当时麦巴比膝盖受撞击后出现发炎。医疗人员在随后的检查中扫描了错误的腿部，导致伤势被误诊为无碍。这名27岁的前锋随后在2025年底前的3场比赛中踢满90分钟，甚至在带伤情况下追平了基斯坦奴朗拿度（C朗）单年59球的球会纪录。

艾比路迪对麦巴比的使用相当小心。美联社
艾比路迪对麦巴比的使用相当小心。美联社
麦巴比今季受到膝伤困扰。美联社
麦巴比今季受到膝伤困扰。美联社
麦巴比在上场联赛后备上阵。美联社
麦巴比在上场联赛后备上阵。美联社

带伤强行复出

直到12月31日，皇马才发布正式医疗报告，将伤势模糊地描述为「膝盖扭伤」，并采取保守治疗。然而，麦巴比的伤势反复显然影响了球队战绩。他在1月西班牙超级杯决赛对巴塞隆拿时后备上阵14分钟，皇马最终以2：3落败，这场失利也直接导致了沙比阿朗素乌纱不保。新帅艾比路亚上任后，对麦巴比的使用极为谨慎。尽管麦巴比在2月造出上阵8场入9球惊人数据，但其膝盖疼痛感时有时无，甚至需前往巴黎接受进一步治疗。

在经历了3月份连续缺阵5场比赛后，麦巴比已于上周二对曼城的欧联赛事中复出，后备上阵21分钟助球队晋级8强。目前，他已前往美国随法国国家队备战，预计将在3月26日斗巴西，以及29日斗哥伦比亚的友赛上阵。

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