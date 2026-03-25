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英超│海伦自知于曼联后期表现差 转投拿玻里重拾足球乐趣

足球世界
更新时间：18:33 2026-03-25 HKT
发布时间：18:33 2026-03-25 HKT

今夏被曼联借往拿玻里的海伦，近日趁国际赛期返回丹麦向国家队报导时受访，直言知道自己在红魔后期的表现差，直到转投拿玻里才重拾对足球的乐趣。同时他指曼联的经历学识保持专注，不受外界评价影响。

海伦转投拿玻里才重拾对足球的乐趣。美联社
海伦转投拿玻里才重拾对足球的乐趣。美联社

 

 

直言在曼联后期表现差

丹麦在本轮国际赛期争夺世界杯参赛资格，明晚(26日)先在附加赛4强对北马其顿，争取晋级。难得返回丹麦，海伦接受国内媒体访问，提及自己去季在曼联的情况，他直认：「如果回看我在曼联的最后一段时间，我的确表现得不好，这一点我自己很清楚。」这段经历虽不如意，但他指自己学懂了如何面对批评声，「足球本来就有起有落，这是成长的一部份，重要是像我保持专注，不被媒体的评估影响。」

海伦直言在曼联后期表现差。法新社
海伦直言在曼联后期表现差。法新社

今季脱变全因重拾乐趣

此子今季为拿玻里在各赛事攻入14球，他指比去季脱变全因找回初心：「我在拿玻里重新找回踢波快乐。我曾感觉一一切都结束了，就连丹麦这边也那样说，但我无放弃，一直相信自己。」

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