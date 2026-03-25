西甲│基沙文确认今夏加盟奥兰多城 承诺离开马体会前捧走西班牙杯

马德里体育会周二(24日)宣布与奥兰多城就阵中前锋基沙文(Antoine Griezmann)的转会达成协议，后者今夏将会加盟该支美职球队。基沙文亦随即向马体会球迷道别，表示10年的床单军团岁月不可思议，并承诺离队前会领军捧起西班牙杯，以冠军奖杯作为告别礼物。

基沙文确认今夏加盟奥兰多城。奥兰多城官方图片

基沙文确认今夏加盟奥兰多城。奥兰多城官方图片

马体会与奥兰多城达成协议

一直有传基沙文将会转战美职，马体会于周二正式宣布，这名35岁法国锋将于夏天加盟奥兰多城。球会在声明表示：「今夏，马体会队史最佳射手基沙文将开启美职的新旅程。马体会和奥兰多城已就基沙文的转会达成协议，将正式加盟这支美国球会。在过去两天的假期，基沙文经球会许可前往奥兰多，完成了与这支佛罗里达球队的签约手续。」基沙文与奥兰多城签约两年半至2028年尾，还有续约一年的条款，他喜言：「我很期待在奥兰多城展开新一页。我从首次与球会交谈开始，已感受到球会的野心和未来愿景，很想尽快和球迷见面。」

基沙文确认今夏加盟奥兰多城。奥兰多城官方图片

前后效力马体会10年 取得3个冠军

基沙文于2014年首次加盟马体会，19年离队转投巴塞隆拿，2年后回巢效力至今，前后已为球队效力了10年，总共于各赛事射入211球，是马体会队史射手王。而他期内为球会取得3个冠军，他在发给球迷的公开信中承诺会取得西班牙杯才离队：「我难以用言语表达此刻的感受，这定球会就是我的家，而你们(球迷)就是家人。这是一段不可思议的旅程。我还未离开，仍将身披此球衣数月，我会在主场和作客比赛倾尽所有，去捧起西班牙杯，并在欧联走得更远。」马体会已跻身西班牙杯决赛，将于4月18日与皇家苏斯达争冠，后者正是基沙文登陆西班牙球坛的首支球会。

基沙文确认今夏加盟奥兰多城。法新社