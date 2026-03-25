英超│沙拿离队见证英超残酷 多位星级射手突然断崖式下滑

穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)提早确定离开利物浦，上季他还是英超金靴奖得主兼助攻王，今季发展出乎意料之外，突然陷入低谷录得在红军单季最差数据，证明英超竞争如何激烈和残酷。事实上近年英超有多位星级射手突然断崖式下滑，迅速由高峰跌入谷底，包括前热刺射手孙兴民、昔日曼城攻击皇牌史达宁、曼联太子拉舒福特等。

穆罕默德沙拿提早确定离开利物浦。美联社

孙兴民前季英超17球 上季仅得7球

仅一季就由高峰跌落谷底的例子，在英超比比皆是。南韩巨星孙兴民在2023至24球季英超交出17入球、10助攻的星级表现，以绝对核心的身份带领热刺以第5名完季，之后一季联赛入球数字大减至仅得7球，多场比赛毫无表现，更一度沦为后备。幸好他最终率队赢得欧霸冠军，为球会终结17年锦标荒，之后功成身退离开英超，转战美职洛杉矶FC延续球员生涯。

孙兴民英超尾段多场比赛毫无表现，更一度沦为后备，期后转战美职。法新社

史达宁断崖式下滑 创新高后翌季锐减

史达宁于2019至20球季为曼城于英超共入20球，创下个人单季联赛入球新高，可是翌季的发展未如人意，入球减半只得10球，共开始失去主力位置，最终于22至23球季离开蓝月，之后在车路士和阿仙奴都未复旧观，目前转战荷甲踢飞燕诺。曼联太子拉舒福特于2022至23球季度过出道以来最高光一季，全季英超共入17球，以一己之力撑起红魔锋线，并获得一纸高薪新约，可是之后一季完全判若两人，全季仅得7个联赛入球，更被外界批评态度懒散，今季离开红魔外借到巴塞隆拿。

史达宁断崖式下滑创新高后翌季锐减。法新社

哥林威尔逊、韦费特沙夏同样突然断电

其他断崖式下滑的例子，还有哥林威尔逊，他在22至23球季英超入18球刷新个人在顶级联赛单季新季，翌季减半只得9球。前水晶宫攻击核心韦费特沙夏于21至22球季共有14个英超入球，之后一季大减至只得7球，23至24球季更离开英超转到土耳其发展。