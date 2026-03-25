英超│沙拿季尾离开利物浦 结束9年红军岁月

利物浦周二公布重磅消息，攻击皇牌穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)将于今季完结后离队。这名于2017年加入红军的埃及锋将，随后亦透过红军官网确认将会结束9年红军岁月，并于个人社交媒体上载短片向利物浦球迷道别，指「这一天终于到来」，并表示他和家人永远都是利物浦的一份子，字里行间充满对球会的爱。

沙拿和利物浦协议提早结束合作

沙拿去年夏天与利物浦续约2年，合约到明年夏天届满，如今双方达成协议在今夏提早结束合作关系。红军在官网宣布消息：「沙拿与球会达成一致，将为他在晏菲路球场长达9年的人传奇篇章画上句号。沙拿表示想尽早向球迷宣布这一决定，以表达对他们的尊重与感激，并对自己的未来保持透明。」利物浦还在声明中列出沙拿在球会期间取得的个人及球会荣誉，包括2个英超冠军在内共9个冠军，同时为红军上阵435场入255球，4次赢得英超金靴，还是球会队史入球第3多的球员。

利物浦在官网公布沙拿今夏离队的消息。利物浦官网截图

不少球迷到沙拿社交媒体感谢他。沙拿IG截图

红军详列沙拿个人及球会荣誉

33岁的沙拿随后亦透过红军官网确认离队消息，并于个人社交媒体上载短片向利物浦球迷道别，指这一天终于到来：「很遗憾，这一天还是到来了。这是我告别信的第一部份，我将在本赛季完结后离开利物浦。首先我从未想象过，这家球会、这座城市、这里的人，会如此深刻成为我生命中的一部份。」他续指利物浦不仅仅是一家球会，它是一种激情、一段历史和一服精神。

沙拿：我和家人永远是红军一员

沙拿还表示永远都是红军一员：「离开从未不易。你们(球迷)给了我一生中最美好的时光。我永远是你们中的一员。这家球会永远是我和我家人的家。感谢你们所做的一切。因为有你们，我永远不会独行。」利物浦的公布虽然有点突然，但此子今季表现平平，22轮英超仅入5球，去年11月更曾公开炮轰球会和主教练史洛特，当时已传出其红军岁月将到尽头。